Анапа приняла более 3,2 млн туристов с начала года
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Пик загрузки гостиниц пришёлся на июль — заполняемость была 90%.
Всего с мая по конец августа работали свыше 1,5 тыс. гостиниц и санаториев.
На территории Анапы также открыты 23 лагеря. За четыре смены там отдохнули 70 тыс. детей, за пятую смену планируется принять ещё 10 тыс.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.