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В России запустили мобильное приложение «Блокада. Имена»

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В России запустили мобильное приложение «Блокада. Имена», посвящённое блокаде Ленинграда.
В России запустили мобильное приложение «Блокада. Имена»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Интерактивная карта, созданная в приложении, позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах, которые нас окружают. Информация, загруженная в приложение по поводу того или иного адреса, включает в себя следующие данные: ФИО погибшего в блокаду, годы жизни, зарегистрированный в «Книге памяти» и соответствующий ему современный адрес, а также место захоронения», — заявила руководитель проекта «Блокада. Имена» Анастасия Принцева.

В настоящее время в базу данных приложения внесли около 500 тыс. имён из открытых источников.

Приложение интерактивно — базу данных могут пополнить все желающие.

«После проверки предоставленной информации мы вносим данные в базу, и её можно будет найти на действующей в приложении карте», — уточнила Принцева.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Петербурге в августе состоялась акция «Лучи Победы».

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