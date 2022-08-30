Депутат Кузнецов призвал переформатировать РФС из-за «непатриотической политики» руководства
- РИА Новости
Как сообщила группа, внимание к РФС ранее привлёк общественный резонанс в связи с концертом группы «Би-2» во время Суперкубка в Санкт-Петербурге, за приглашение которой ответственен именно футбольный союз, о чём сообщили в «Газпром Арене».
Кроме того, к думской группе обратились болельщики ФК «Пари», у которых есть претензии к решению РФС относительно введения Fan ID.
Вместе с тем они возмущены «негласным запретом РФС на патриотические перфомансы болельщиков в поддержку спецоперации и армии России», говорится в сообщении ГРАД.
Там напомнили, что иностранные клубы регулярно вывешивают плакаты в поддержку Украины и ВСУ, на что ФИФА и УЕФА не реагируют, тогда как «РФС не высказывает
протестов».
«Не укладывается в вектор государственной политики и отказ РФС включать команды из Крыма в чемпионат России», — сообщили депутаты.
В связи с обращениями депутат Дмитрий Кузнецов направил запросы главе СК Александру Бастрыкину и министру спорта Олегу Матыцину с предложениями принять кадровые решения и изменить принципы работы РФС.