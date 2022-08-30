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Депутат Кузнецов призвал переформатировать РФС из-за «непатриотической политики» руководства

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Группа Госдумы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) признала ряд решений Российского футбольного союза (РФС) «представляющими угрозу общественному согласию и носящими признаки враждебного иностранного влияния», в связи с чем депутат Дмитрий Кузнецов направил запросы в Министерство спорта и в Следственный комитет.
Депутат Кузнецов призвал переформатировать РФС из-за «непатриотической политики» руководства
  • РИА Новости

Как сообщила группа, внимание к РФС ранее привлёк общественный резонанс в связи с концертом группы «Би-2» во время Суперкубка в Санкт-Петербурге, за приглашение которой ответственен именно футбольный союз, о чём сообщили в «Газпром Арене».

Кроме того, к думской группе обратились болельщики ФК «Пари», у которых есть претензии к решению РФС относительно введения Fan ID.

Вместе с тем они возмущены «негласным запретом РФС на патриотические перфомансы болельщиков в поддержку спецоперации и армии России», говорится в сообщении ГРАД.

Там напомнили, что иностранные клубы регулярно вывешивают плакаты в поддержку Украины и ВСУ, на что ФИФА и УЕФА не реагируют, тогда как «РФС не высказывает
протестов».

«Не укладывается в вектор государственной политики и отказ РФС включать команды из Крыма в чемпионат России», — сообщили депутаты.

В связи с обращениями депутат Дмитрий Кузнецов направил запросы главе СК Александру Бастрыкину и министру спорта Олегу Матыцину с предложениями принять кадровые решения и изменить принципы работы РФС.

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