Адвокат: суд огласит приговор журналисту Сафронову по делу о госизмене 5 сентября

Адвокат Дмитрий Катчев заявил, что Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о государственной измене.

РИА Новости

«Оглашение приговора назначено на 16:00 5 сентября», — цитирует его ТАСС. Ранее государственное обвинение попросило назначить Сафронову наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о госизмене.