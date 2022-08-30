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Адвокат: суд огласит приговор журналисту Сафронову по делу о госизмене 5 сентября

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Адвокат Дмитрий Катчев заявил, что Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о государственной измене.
Адвокат: суд огласит приговор журналисту Сафронову по делу о госизмене 5 сентября
  • РИА Новости

«Оглашение приговора назначено на 16:00 5 сентября», — цитирует его ТАСС.

Ранее государственное обвинение попросило назначить Сафронову наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о госизмене. 

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