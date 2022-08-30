В Москве число незаконных свалок сократилось на четверть в 2022 году

Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев сообщил, что количество выявленных незаконных свалок в Москве сократилось на 25% в 2022 году с учётом навалов, обнаруженных за период 2018—2021 годов.

По его словам, этому способствует профилактическая работа по недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами, передаёт НСН.

Так, с начала этого года в Москве было ликвидировано около полусотни несанкционированных навалов отходов, которые были выявлены инспекторами государственного экологического контроля столичного департамента. После этого территории были приведены в надлежащее санитарное состояние.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.