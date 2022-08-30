В Москве число незаконных свалок сократилось на четверть в 2022 году
- РИА Новости
По его словам, этому способствует профилактическая работа по недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами, передаёт НСН.
Так, с начала этого года в Москве было ликвидировано около полусотни несанкционированных навалов отходов, которые были выявлены инспекторами государственного экологического контроля столичного департамента. После этого территории были приведены в надлежащее санитарное состояние.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.