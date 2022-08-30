Специалист в сфере недвижимости Сауков рассказал о росте в России спроса на микродома
- РИА Новости
В настоящее время порядка 60% предложений среди частных домов составляют объекты площадью 50—60 кв. м, сообщил эксперт в разговоре с «Известиями».
С учётом новой тенденции средняя площадь частных домов составила 80 кв. м, раньше она была равна 100—120 кв. м. За год число проданных объектов площадью до 60 кв. м выросло на 27%, добавил Сауков.
«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растёт, поэтому появляются новые, более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — отметил эксперт.
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