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Специалист в сфере недвижимости Сауков рассказал о росте в России спроса на микродома

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Заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков рассказал, что в России начала сокращаться площадь не только выставляемых на продажу квартир, но и домов — вслед за микростудиями на рынке появились мини-коттеджи.
Специалист в сфере недвижимости Сауков рассказал о росте в России спроса на микродома
  • РИА Новости

В настоящее время порядка 60% предложений среди частных домов составляют объекты площадью 50—60 кв. м, сообщил эксперт в разговоре с «Известиями».

С учётом новой тенденции средняя площадь частных домов составила 80 кв. м, раньше она была равна 100—120 кв. м. За год число проданных объектов площадью до 60 кв. м выросло на 27%, добавил Сауков.

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растёт, поэтому появляются новые, более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — отметил эксперт.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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