Эксперт Никитин посоветовал не покупать «серые» смартфоны

Руководитель сервисного центра «Доктор Смартфон» Илья Никитин предостерёг россиян от покупки на онлайн-площадках смартфонов от неизвестных производителей, а также копий устройств от известных брендов и «серых» изделий.

«В случае поломки найти запчасти на такие смартфоны практически нереально. Кроме этого, у них плохие аккумуляторы и некачественные зарядные устройства, что влечёт за собой высокую вероятность возгорания», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, множество магазинов торгует «серыми» смартфонами, что предполагает отсутствие гарантии и неполную русификацию. К тому же такие бренды, как Xiaomi и Huawei, выпускают, как правило, одну и ту же модель для разных рынков. Чаще всего это регионы China для внутреннего рынка Китая и Global для остального мира. Продавцы делают так называемую разблочку загрузчика, что позволяет установить глобальную прошивку на телефон, изначально предназначенный для китайского рынка.

Для пользователя это может обернуться рисками: можно стать жертвой вируса-вымогателя или смартфон без ведома владельца будет совершать спам-рассылки, предупредил Никитин.

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