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Бочкарёв заявил о начале строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

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Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв заявил о начале строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро
  • РИА Новости

«Станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе столицы. На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что в будущем для станций «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлёвской линий намерены создать объединённый вестибюль для комфортной пересадки.

«Со станции «ЗИЛ» Троицкой ветки можно будет пересесть на одноимённую платформу Московского центрального кольца, а в перспективе — на Бирюлёвскую линию», — пояснил вице-мэр.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что станция строится рядом с МЦК, поэтому специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг инфраструктуры железной дороги.

«На текущем этапе строительства объекта задействованы 350 специалистов», — рассказал он.

По его словам, предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.

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