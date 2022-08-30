Бочкарёв заявил о начале строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе столицы. На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что в будущем для станций «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлёвской линий намерены создать объединённый вестибюль для комфортной пересадки.

«Со станции «ЗИЛ» Троицкой ветки можно будет пересесть на одноимённую платформу Московского центрального кольца, а в перспективе — на Бирюлёвскую линию», — пояснил вице-мэр.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что станция строится рядом с МЦК, поэтому специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг инфраструктуры железной дороги.

«На текущем этапе строительства объекта задействованы 350 специалистов», — рассказал он.

По его словам, предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.