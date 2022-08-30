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Редактор «Мобильных телекоммуникаций» Букштейн рассказал о развитии 5G в России после ухода Ericsson

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Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение одного из крупнейших производителей телеком-оборудования — шведской компании Ericsson — до конца года закрыть все представительства в России и уволить всех сотрудников.
Редактор «Мобильных телекоммуникаций» Букштейн рассказал о развитии 5G в России после ухода Ericsson
  • РИА Новости

«Ericsson — компания, которая четверть века успешно работала в России и заняла пятую часть рынка производства оборудования. Серьёзная потеря для МТС и Tele2, они закупали там десятки тысяч станций для развития. Уход Ericsson — это не смертельно, но печально. Конечно, 5G будет развиваться, прогресс не остановить, но вариантов у нас не много», — заявил эксперт.

По его словам, в России есть Huawei, однако и к нему авторы санкций могут применить меры. Поэтому остаётся только один способ — развивать своё, но на это уйдут годы, считает эксперт.

«5G стояло у нас на пороге, а теперь будет отсрочка», — заключил Букштейн.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о решении Ericsson уйти из России.

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