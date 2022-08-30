В России за сутки выявили 37 067 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 94 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 77 заболевших.
Также за сутки выздоровели 36 729 человек, накануне — 24 890.
Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.
Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».