Вузы России запустили более 80 магистерских программ по современным специализациям
- РИА Новости
Программы разрабатывали специалисты МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Российского технологического университета МИРЭА, Санкт-Петербургского госуниверситета, национального исследовательского университета ИТМО, пишет Life.ru.
Так, Московский физико-технический институт открыл магистратуру «индустриальная биоинформатика» для подготовки учёных будущего.
МГУ открыл курс магистратуры для специалистов по гибридным войнам. Цель курса — обеспечить подготовку специалистов, способных разрабатывать, планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям.
Новые программы по профилю «искусственный интеллект» откроют в магистратурах вузов Владивостока, Ижевска, Йошкар-Олы.
Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.