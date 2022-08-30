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Вузы России запустили более 80 магистерских программ по современным специализациям

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В российских вузах в 2022 году в рамках федерального проекта открыто свыше 80 новых магистерских программ, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.
Вузы России запустили более 80 магистерских программ по современным специализациям
  • РИА Новости

Программы разрабатывали специалисты МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Российского технологического университета МИРЭА, Санкт-Петербургского госуниверситета, национального исследовательского университета ИТМО, пишет Life.ru.

Так, Московский физико-технический институт открыл магистратуру «индустриальная биоинформатика» для подготовки учёных будущего.

МГУ открыл курс магистратуры для специалистов по гибридным войнам. Цель курса — обеспечить подготовку специалистов, способных разрабатывать, планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям.

Новые программы по профилю «искусственный интеллект» откроют в магистратурах вузов Владивостока, Ижевска, Йошкар-Олы.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.

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