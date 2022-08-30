Вузы России запустили более 80 магистерских программ по современным специализациям

В российских вузах в 2022 году в рамках федерального проекта открыто свыше 80 новых магистерских программ, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.

РИА Новости

Программы разрабатывали специалисты МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Российского технологического университета МИРЭА, Санкт-Петербургского госуниверситета, национального исследовательского университета ИТМО, пишет Life.ru. Так, Московский физико-технический институт открыл магистратуру «индустриальная биоинформатика» для подготовки учёных будущего. МГУ открыл курс магистратуры для специалистов по гибридным войнам. Цель курса — обеспечить подготовку специалистов, способных разрабатывать, планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям. Новые программы по профилю «искусственный интеллект» откроют в магистратурах вузов Владивостока, Ижевска, Йошкар-Олы. Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.