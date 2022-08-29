Аналитик Муртазин прокомментировал сообщения о решении Ericsson уйти из России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал сообщения о решении Ericsson уйти из России.

«На сегодняшний день компания Ericsson — это значимый игрок российского рынка. Он занимает порядка 20% с точки зрения инсталляций того, что уже есть на сети: это инфраструктурное оборудование, базовые станции, транспорт. На данный момент проблемы из-за того, что компания физически уходит с российского рынка, нет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в последние годы операторы меняли оборудование Ericsson на продукцию Huawei и ряда других компаний.

«А инженеры, которые обслуживали это оборудование, остаются в России», — пояснил Муртазин.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался об уходе ряда западных компаний из России.