Эксперт Специан заявил о большей эффективности очного обучения по сравнению с заочным

Генеральный директор «Компьютерной академии ТОР» Павел Специан заявил о большей эффективности очного обучения по сравнению с заочным.

«Работает так называемая педагогическая магия — преподаватель видит настроение детей, чувствует их, может подключить эмоции, чтобы удержать внимание, чтобы передать своё отношение к предмету, и таким образом достигает высокого результата», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если человек учился очно, то с большей долей вероятности получил более эффективное и качественное образование.

«Онлайн-образование хорошо там, где для обучения достаточно просто передачи знаний и контроля усвоения, но большая часть прикладного образования строится не на передаче знаний, а на формировании умений», — добавил Специан.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.