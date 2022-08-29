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Эксперт Специан заявил о большей эффективности очного обучения по сравнению с заочным

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Генеральный директор «Компьютерной академии ТОР» Павел Специан заявил о большей эффективности очного обучения по сравнению с заочным.
Эксперт Специан заявил о большей эффективности очного обучения по сравнению с заочным
  • РИА Новости

«Работает так называемая педагогическая магия — преподаватель видит настроение детей, чувствует их, может подключить эмоции, чтобы удержать внимание, чтобы передать своё отношение к предмету, и таким образом достигает высокого результата», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если человек учился очно, то с большей долей вероятности получил более эффективное и качественное образование.

«Онлайн-образование хорошо там, где для обучения достаточно просто передачи знаний и контроля усвоения, но большая часть прикладного образования строится не на передаче знаний, а на формировании умений», — добавил Специан.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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