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В России установили мировой рекорд по синхронной планке

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В России установлен мировой рекорд по синхронной планке: 28 августа во время массовой тренировки со спортивным блогером Алексеем Столяровым 5060 человек одновременно встали в планку на Пушкинской набережной в «Парке Горького».
В России установили мировой рекорд по синхронной планке
  • Gettyimages.ru

Акция прошла при поддержке Лиги Героев.

Новое достижение «Самая массовая синхронная планка» было официально включено в Книгу рекордов России. Предыдущий рекорд принадлежал Невинномысску: 14 декабря 2019 года в планку встали 4573 человека.

К московской тренировке присоединились руководитель Лиги Героев, президент Федерации триатлона Ксения Шойгу, известные спортсмены, блогеры и телеведущие, в том числе олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Юрий Постригай.

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