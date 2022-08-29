В России установили мировой рекорд по синхронной планке

В России установлен мировой рекорд по синхронной планке: 28 августа во время массовой тренировки со спортивным блогером Алексеем Столяровым 5060 человек одновременно встали в планку на Пушкинской набережной в «Парке Горького».

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