В России установили мировой рекорд по синхронной планке
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Акция прошла при поддержке Лиги Героев.
Новое достижение «Самая массовая синхронная планка» было официально включено в Книгу рекордов России. Предыдущий рекорд принадлежал Невинномысску: 14 декабря 2019 года в планку встали 4573 человека.
К московской тренировке присоединились руководитель Лиги Героев, президент Федерации триатлона Ксения Шойгу, известные спортсмены, блогеры и телеведущие, в том числе олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Юрий Постригай.