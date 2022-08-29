В Чувашии ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, темпы прироста заболеваемости в республике превышают средние показатели по стране почти в два раза.

«С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации предлагаем рекомендовать гражданам соблюдение масочного режима в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, по месту работы и учёбы», — приводит слова Луговской пресс-служба.

Отмечается, что в учреждениях социального обслуживания и медицинских организациях уже ввели обязательный масочный режим.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости.