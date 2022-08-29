В Подмосковье для таксистов ввели обязательный цифровой профиль

В Москве и Московской области на протяжении последних двух лет действует комплексная информационная система КИС «АРТ». Теперь в неё вносятся данные о каждом водителе такси.

Об этом сообщает телеканал «360».

В системе создан профиль на каждого водителя такси, в котором хранятся все данные о нём. Каждому специалисту присваивается цифровой идентификатор — ID, он необходим для работы с парками и агрегаторами. Те водители, которые не получили ID, не могут получать собственные заказы.

«Наша задача — сделать поездки в такси безопасными и прозрачными для пассажиров, что как раз и помогает реализовать система КИС «АРТ». Во время поездки пассажир должен быть уверен, что за рулём водитель, прошедший медицинский осмотр, а автомобиль исправен. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 45 тыс. водителей такси, за два года благодаря системе удалось сократить нарушения и аварийность на дорогах с участием такси, а также повысить качество перевозок в Московской области», — прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918.