Аксёнов назвал фейком заявления о якобы начале Киевом наступления на южном направлении

Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг заявления о том, что Киев якобы начал наступление на южном направлении.

В своём Telegram-канале Аксёнов назвал такие утверждения очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе.

Глава Крыма заявил, что это такой же информационный вброс, как и все предыдущие.

Аксёнов рассказал, что украинские войска несут «жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях».

По его словам, Киеву необходимо демонстрировать активность для «западных хозяев», поэтому он занимается изготовлением фейков.

«А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — заявил он.

9 августа Аксёнов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе после сообщений о взрывах.