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Фестиваль спорта Ironstar Samara пройдёт 2—3 сентября

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Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Samara пройдёт 2—3 сентября.
Фестиваль спорта Ironstar Samara пройдёт 2—3 сентября
  • РИА Новости

Программа включает заплыв на открытой воде, женский и детские забеги, гонки на полужелезной и олимпийской дистанциях.

Среди участников — профессионалы и любители из 49 регионов.

«Самара — одна из лучших локаций в России для проведения соревнований по триатлону с качественной и удобной для участников инфраструктурой в сочетании с живописными видами и мягким климатом», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

По его словам, локация постоянно развивается — например, в этом году смена дорожного полотна была приурочена к соревнованиям.

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