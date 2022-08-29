Фестиваль спорта Ironstar Samara пройдёт 2—3 сентября
- РИА Новости
Программа включает заплыв на открытой воде, женский и детские забеги, гонки на полужелезной и олимпийской дистанциях.
Среди участников — профессионалы и любители из 49 регионов.
«Самара — одна из лучших локаций в России для проведения соревнований по триатлону с качественной и удобной для участников инфраструктурой в сочетании с живописными видами и мягким климатом», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.
По его словам, локация постоянно развивается — например, в этом году смена дорожного полотна была приурочена к соревнованиям.