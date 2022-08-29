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Специалист по недвижимости Лашкевич отметила рост активности на вторичном рынке

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Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич рассказала, что средний срок продажи квартир в России увеличился весной и летом 2022 года в среднем вдвое.
Специалист по недвижимости Лашкевич отметила рост активности на вторичном рынке
  • РИА Новости

В разговоре с «Российской газетой» она отметила, что отрицательная динамика началась с марта, а наиболее «холодными» в плане спроса и продаж и, соответственно, наиболее долгими сроки реализации квартир были в апреле и мае. Июль и август, напротив, показывают положительную динамику с приростом спроса.

В среднем цены объектов упали на 15—20% по сравнению с прошлым годом, указала Лашкевич.

«Те агенты, которые идут на поводу у продавца, выставляя нерыночные цены, висят на досках объявлений по шесть месяцев и более», — сказала эксперт.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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