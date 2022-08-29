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Россияне стали реже покупать технику и мебель в кредит

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Согласно данным ОКБ, за первые семь месяцев 2022 года банки выдали физлицам 2,57 млн займов на технику и мебель. Это почти на треть меньше, чем в прошлом году.
Россияне стали реже покупать технику и мебель в кредит
  • РИА Новости

Эти показатели стали новым минимумом снижения числа покупок взаймы в магазинах, сообщают «Известия».

В 2020 году за семь месяцев было оформлено 3,65 млн ссуд на различные товары, а в 2014-м и 2015-м — 3,93 млн и 3,6 млн соответственно.

Объёмы выданных кредитов по итогам января — июля составили 129,1 млрд рублей против прошлогодних 167,6 млрд. В 2020 году граждане оформили кредиты на технику и мебель на 136 млрд рублей.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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