В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в Комсомольске-на-Амуре
- РИА Новости
«Ликвидирован пожар [на площади] в 2000 кв. м в складском помещении в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По данным МЧС, в помещении находились электрокабели и лакокрасочные материалы.
В тушении пожара принимали участие 38 спасателей и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре на складе начался пожар.
Со склада самостоятельно, ещё до прибытия пожарных, вышли 22 человека.