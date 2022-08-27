В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в Комсомольске-на-Амуре

Пожар в складском помещении в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России.

«Ликвидирован пожар [на площади] в 2000 кв. м в складском помещении в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным МЧС, в помещении находились электрокабели и лакокрасочные материалы.

В тушении пожара принимали участие 38 спасателей и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре на складе начался пожар.

Со склада самостоятельно, ещё до прибытия пожарных, вышли 22 человека.