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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в Комсомольске-на-Амуре

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Пожар в складском помещении в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в Комсомольске-на-Амуре
  • РИА Новости

«Ликвидирован пожар [на площади] в 2000 кв. м в складском помещении в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным МЧС, в помещении находились электрокабели и лакокрасочные материалы. 

В тушении пожара принимали участие 38 спасателей и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре на складе начался пожар.

Со склада самостоятельно, ещё до прибытия пожарных, вышли 22 человека.

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