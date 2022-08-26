В Тюменской области рассказали о росте числа самозанятых с начала года
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
Самый значительный прирост наблюдается в Тюмени с 7796 жителями, работающими на себя, и Тюменском районе — 1302 самозанятых.
«Всё больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее. Мы предлагаем самозанятым гранты, возможность учиться, помогаем с размещением на маркетплейсах», — заявил губернатор Александр Моор.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе количество самозанятых граждан достигло почти 15 тыс.