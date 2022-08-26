В Тюменской области рассказали о росте числа самозанятых с начала года

Количество самозанятых в Тюменской области выросло на 16 574 с начала 2022 года и достигло 61 669 человек.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Самый значительный прирост наблюдается в Тюмени с 7796 жителями, работающими на себя, и Тюменском районе — 1302 самозанятых.

«Всё больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее. Мы предлагаем самозанятым гранты, возможность учиться, помогаем с размещением на маркетплейсах», — заявил губернатор Александр Моор.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе количество самозанятых граждан достигло почти 15 тыс.