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В Тюменской области рассказали о росте числа самозанятых с начала года

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Количество самозанятых в Тюменской области выросло на 16 574 с начала 2022 года и достигло 61 669 человек.
В Тюменской области рассказали о росте числа самозанятых с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Самый значительный прирост наблюдается в Тюмени с 7796 жителями, работающими на себя, и Тюменском районе — 1302 самозанятых.

«Всё больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее. Мы предлагаем самозанятым гранты, возможность учиться, помогаем с размещением на маркетплейсах», — заявил губернатор Александр Моор.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе количество самозанятых граждан достигло почти 15 тыс.

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