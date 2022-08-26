Участниками Казанского молодёжного саммита станут представители 69 стран

Участниками Казанского глобального молодёжного саммита станут представители 69 стран, заявил министр по делам молодёжи Татарстана Тимур Сулейманов.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Фактически у нас на эти три дня в Казани собирается 300 человек из 69 на данный момент подтверждённых стран мира. Первая категория — это молодые дипломаты, это сотрудники внешнеполитических ведомств, которые фактически в каждодневном режиме отвечают за коммуникацию межгосударственную», — сказал Сулейманов.

По его словам, вторая группа — это руководители зарубежных и международных молодёжных организаций.

Участники обсудят молодёжное предпринимательство, ментальное здоровье, добровольчество, цифровые тренды.

Саммит пройдёт в рамках международной программы «Казань — Молодёжная столица ОИС — 2022», который состоится с 27 по 30 августа.

Ранее, как сообщало ФАН, гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.