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Участниками Казанского молодёжного саммита станут представители 69 стран

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Участниками Казанского глобального молодёжного саммита станут представители 69 стран, заявил министр по делам молодёжи Татарстана Тимур Сулейманов.
Участниками Казанского молодёжного саммита станут представители 69 стран
  • Gettyimages.ru
  • © EyesWideOpen

Об этом сообщает «Реальное время».

«Фактически у нас на эти три дня в Казани собирается 300 человек из 69 на данный момент подтверждённых стран мира. Первая категория — это молодые дипломаты, это сотрудники внешнеполитических ведомств, которые фактически в каждодневном режиме отвечают за коммуникацию межгосударственную», — сказал Сулейманов.

По его словам, вторая группа — это руководители зарубежных и международных молодёжных организаций.

Участники обсудят молодёжное предпринимательство, ментальное здоровье, добровольчество, цифровые тренды.

Саммит пройдёт в рамках международной программы «Казань — Молодёжная столица ОИС — 2022», который состоится с 27 по 30 августа.

Ранее, как сообщало ФАН, гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.

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