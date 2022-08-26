Тренер Акаев рассказал, в каком возрасте детям можно начинать заниматься боксом

Тренер по боксу и шахбоксу спортивного клуба «Лунёво» Андрей Акаев рассказал, в каком возрасте детям можно начинать заниматься боксом.

«Можно отдавать на специальную физическую подготовку, упражнения ОФП, гимнастические упражнения, это можно с шести лет. То есть, скажем так, будут тренировки с элементами бокса», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, в шесть лет дети ещё не готовы обучаться боксёрской технике, при этом им можно участвовать в специальных игровых занятиях.

Как считает Акаев, в 11—12 лет ребёнок может уже начинать отрабатывать более сложные упражнения.

«То есть это уже секция бокса, работа в парах, работа на ринге, работа с соперником, некая соревновательная тактика, это в 11—12 лет уже можно практиковать», — добавил тренер.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.