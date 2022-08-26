Эксперт по туризму Демиденко рассказала, какие направления могут подешеветь в сентябре

Диля Демиденко, руководитель направления онлайн-туров TravelBelka, рассказала, какие направления могут подешеветь в сентябре.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это, например, туры в Сочи и Абхазию.

«Погода там будет ещё совсем летняя, туристов меньше, а море останется тёплым. Неделя в Сочи на двоих в сентябре с перелётами и проживанием будет стоить от 19 тыс. рублей. Кстати, в этом сезоне синоптики обещают тёплую погоду на Черноморском побережье даже в октябре», — отметила Демиденко.

По её словам, с начала сентября на 20% могут подешеветь туры в Таиланд.

«Это обусловлено сезоном дождей, который как раз начинается там с сентября. Цена тура на двоих в Таиланд на 11 ночей в сентябре будет составлять от 160 тыс. рублей», — уточнила эксперт.

Как считает Демиденко, на те же 20% могут подешеветь туры в Египет и ОАЭ.

«Неделя в ОАЭ или Египте в сентябре на двоих обойдётся примерно в 80 тыс. рублей. А вот стоимость туров в Турцию продержится на высоком уровне до конца октября», — заключила эксперт.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.