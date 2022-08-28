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Организатор автопробега в Москве: Сербия уверенно и громко поддерживает Россию с самого начала СВО

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Елизавета Комарова
Организатор московского автопробега Любовь Симаганова заявила в разговоре с RT, что именно Сербия с самого начала спецоперации громко и уверенно поддерживает Россию.
Организатор автопробега в Москве: Сербия уверенно и громко поддерживает Россию с самого начала СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Mirko Kuzmanovic / EyeEm

«Поэтому сегодня наша акция стартует в знак дружбы и поддержки народа Сербии, который подвергается сильнейшему давлению со стороны стран Запада», — пояснила Симаганова.

Автопробег солидарности с ВС РФ — единственный регулярный автопробег в России. По словам Симагановой, в нынешнем мероприятии принимает участие более 250 автомобилей. Общее количество участников — более 700 человек.

В воскресенье, 28 августа, в Москве проходит автопробег, направленный на поддержку сербского народа, подвергаемого беспрецедентному давлению Запада из-за дружественных отношений с Россией.

В этот же день в Белграде состоится масштабное шествие — за единство страны и традиционные ценности.

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