Путин наградил орденом экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
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Соответствующий указ опубликован на портале официальной информации.
«За большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.
Ранее Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в деле укрепления сотрудничества двух стран.