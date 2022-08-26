Путин наградил орденом экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Соответствующий указ опубликован на портале официальной информации.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в деле укрепления сотрудничества двух стран.