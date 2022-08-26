В Калининградской области рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей

В Калининградской области 20 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитываются 27 460 детей в возрасте от восьми до 17 лет, получают новую меру социальной поддержки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное отделение ПФР.

Заявления на получение ежемесячной выплаты принимаются территориальными органами Пенсионного фонда России с 1 мая 2022 года, а с 1 июня произведена индексация.

Если подать заявление по 30 сентября включительно, средства будут выплачены с апреля 2022 года или с того месяца, когда ребёнку исполнилось восемь лет, но не раньше 1 апреля 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 36 тыс. семей получили выплату при рождении ребёнка с начала 2022 года.