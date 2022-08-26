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В Калининградской области рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей

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В Калининградской области 20 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитываются 27 460 детей в возрасте от восьми до 17 лет, получают новую меру социальной поддержки.
В Калининградской области рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное отделение ПФР.

Заявления на получение ежемесячной выплаты принимаются территориальными органами Пенсионного фонда России с 1 мая 2022 года, а с 1 июня произведена индексация.

Если подать заявление по 30 сентября включительно, средства будут выплачены с апреля 2022 года или с того месяца, когда ребёнку исполнилось восемь лет, но не раньше 1 апреля 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 36 тыс. семей получили выплату при рождении ребёнка с начала 2022 года.

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