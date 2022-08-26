военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Турэксперт Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур

Короткая ссылка
Гендиректор одной из российских туркомпаний Алексан Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур.
Турэксперт Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Если говорить о наземных турах, то бывают спецпредложения. Для их изучения надо следить за рассылками, туристическими группами и Telegram-каналами по данной тематике. Как правило, мошенничества не стоит ожидать в тех группах, где есть немалое количество подписчиков», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, мошенничество чаще всего проявляется на фиктивных сайтах, поэтому стоит, например, звонить в отель, узнавать адрес их сайта и бронировать уже там.

Мкртчян добавил, что бронирование через турагентства — гарант хорошего отдыха.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить