Турэксперт Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур

Гендиректор одной из российских туркомпаний Алексан Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур.

«Если говорить о наземных турах, то бывают спецпредложения. Для их изучения надо следить за рассылками, туристическими группами и Telegram-каналами по данной тематике. Как правило, мошенничества не стоит ожидать в тех группах, где есть немалое количество подписчиков», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, мошенничество чаще всего проявляется на фиктивных сайтах, поэтому стоит, например, звонить в отель, узнавать адрес их сайта и бронировать уже там.

Мкртчян добавил, что бронирование через турагентства — гарант хорошего отдыха.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.