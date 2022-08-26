Глава Артёмовского городского округа рассказал о плюсах Владивостокской агломерации

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон рассказал о плюсах Владивостокской агломерации.

«Владивостокская агломерация получает средства на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Артём в рамках этого проекта на ремонт дорог дополнительно ежегодно получает 140 млн рублей», — заявил он в беседе с zr.media.

По его словам, включение в агломерацию даёт Артёму определённые преимущества — от возможности найти работу до посещения культурных площадок, например Приморской сцены Мариинского театра.

«Или обучения в федеральном университете — молодёжь может учиться в ДВФУ, а жить дома, в Артёме», — добавил Квон.

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