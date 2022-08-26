В «Автостате» рассказали о динамике продаж седельных тягачей в России

По итогам января — июля 2022 года продажи седельных тягачей снизились до -51%, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия».

«В начале 2022 года примерно 45% продаваемых тягачей в России суммарно приходилось на шведские и немецкие грузовые бренды. По итогам июля 2022 года их общая доля составила около 5%. С другой стороны, доля тягачей российских марок за это время выросла с 40 до 60%, а китайских — до четверти», — заявил руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

По данным экспертов, в январе — феврале 2022 года доля импортных тягачей составляла 31—34% от общего объёма рынка новых грузовиков, а в марте показатель снизился до 25%.

С апреля по июль 2022 года показатель балансирует на уровне 12—14%.

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