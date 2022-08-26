военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Автостате» рассказали о динамике продаж седельных тягачей в России

Короткая ссылка
По итогам января — июля 2022 года продажи седельных тягачей снизились до -51%, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».
В «Автостате» рассказали о динамике продаж седельных тягачей в России
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает газета «Известия».

«В начале 2022 года примерно 45% продаваемых тягачей в России суммарно приходилось на шведские и немецкие грузовые бренды. По итогам июля 2022 года их общая доля составила около 5%. С другой стороны, доля тягачей российских марок за это время выросла с 40 до 60%, а китайских — до четверти», — заявил руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

По данным экспертов, в январе — феврале 2022 года доля импортных тягачей составляла 31—34% от общего объёма рынка новых грузовиков, а в марте показатель снизился до 25%.

С апреля по июль 2022 года показатель балансирует на уровне 12—14%.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить