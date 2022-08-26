Автоэксперт Баканов высказался о целесообразности покупки китайской машины

Автоэксперт Пётр Баканов высказался о целесообразности покупки китайского автомобиля.

«Брать или не брать китайскую машину — выбор каждого. Всё зависит от потребностей человека. Можно сказать, что китайские марки не проигрывают по оснащению, но есть ряд нюансов для простых потребителей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, китайские производители делают большую работу, чтобы их автомобили воспринимались позитивно и отвечали критерию «цена — качество».

Тем временем стало известно, что импорт новых транспортных средств из Китая в Россию через наземную границу вырос в 2022 году: поставки через пункт пропуска Краскино — Хуньчунь за январь — июль увеличились почти на 150% в годовом выражении. Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на российское генеральное консульство в Харбине.

Речь идёт более чем о 1 тыс. единиц транспорта, среди которых самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые машины.

«В этом году для этого также активно используются контейнерные маршруты, проходящие через железнодорожный погранпереход Махалино — Хуньчунь. Только в июле через него в Россию отправлен 51 контейнер с новыми внедорожниками китайского производства», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле 2022 года Lada стала лидером на рынке новых автомобилей в Москве впервые за 13 лет.