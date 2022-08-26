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Эксперт по безопасности Бочкова рассказала, как вычислить телефонных мошенников

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Эксперт по безопасности Ольга Бочкова рассказала, как вычислить телефонных мошенников.
Эксперт по безопасности Бочкова рассказала, как вычислить телефонных мошенников
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Siemens

В беседе с «Известиями» она заявила, что стоит насторожиться, если во время телефонного разговора собеседники пытаются узнать персональные данные потенциальной жертвы.

«Следует насторожиться, если во время телефонного звонка на заднем фоне слышны какие-то голоса, а речь абонента не очень складная, изобилует разговорными словами, угрозами или призывами к совести человека», — отметила Бочкова.

По её словам, для противодействия злоумышленникам достаточно прекратить диалог. Также могут помочь специальные программы для смартфона, распознающие телефонные номера.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук в беседе с URA.RU объяснил, зачем телефонные мошенники оставляют пропущенные звонки.

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