Участница московского автопробега в поддержку Сербии назвала акцию демонстрацией единства

Автопробег в поддержку сербов, подвергающихся давлению со стороны Запада, — это выражение благодарности россиян народу Сербии за его «стойкость и веру в Россию». Об этом в комментарии RT заявила участница мероприятия, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Родные земли» Елена Машкова.

По её мнению, несмотря на то что Запад старается разобщить Россию и Сербию, такой исход маловероятен.

«Ничего у них (западных стран. — RT) не получится. Что бы ни происходило на высшем политическом уровне, не важно, какие решения приходится принимать иногда нашим или сербским властям, мы всё равно братья, мы вместе и нашу веру друг в друга никому не разрушить», — отметила Машкова.

Она рассказала, что участвует в такого рода акциях с апреля текущего года. Видеозаписи с автопробегов потом направляются российским военным, задействованным в спецоперации, и «поднимают их боевой дух».

В воскресенье, 28 августа, в Москве проходит автопробег, направленный на поддержку сербского народа, подвергаемого беспрецедентному давлению Запада из-за дружественных отношений с Россией.

В этот же день в Белграде состоится масштабное шествие, тематически связанное с московским мероприятием.