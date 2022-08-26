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Бочкарёв: монтаж арок-порталов на станции «Рижская» БКЛ выполнен более чем наполовину

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Монтаж металлических арок-порталов на станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнен более чем наполовину, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: монтаж арок-порталов на станции «Рижская» БКЛ выполнен более чем наполовину
  • РИА Новости

«Арки-порталы из нержавеющей стали являются основным художественным элементом станции. Восемь пилонов расположатся с двух сторон центрального зала, связывая его с платформами. Каждый из них будет подсвечен расположенными на кромках светодиодами», — отметил Бочкарёв.

По его словам, на платформе завершается и укладка пола гранитом.

Помимо этого, вдоль центральной части платформы, над путями и в большом наклонном ходу эскалаторов устанавливают металлозонты, имеющие как декоративную, так и гидрозащитную функции.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции начинаются грузовые испытания и обкатка эскалаторов.

«Четыре 95-метровых подъёмных механизма являются одними из самых длинных в московском метро. Длина эскалаторов обусловлена большой глубиной самой станции: она возводится на отметке 63 м», — пояснил он.

Как добавил Кравцов, продолжается благоустройство территории, прилегающей к строящейся станции.

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