Княжевская рассказала о планах по развитию Нижегородского района
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«В Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, но при этом он имеет высокую транспортную доступность. ТПУ «Нижегородская» — современный хаб, в состав которого входят одноимённые станции МЦК, Горьковского направления МЖД, метро и остановки наземного транспорта», — сказала Княжевская.
По её словам, в будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный.
«В будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Узел «Андроновка» включает МЦК, Казанское направление МЖД, а также будущее МЦД-3. Кроме того, рядом строится Юго-Восточная хорда. Это очень перспективная территория для градостроительного развития», — отметила глава Москомархитектуры.
Она добавила, что взят курс на комплексное преобразование — усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов.