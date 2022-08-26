Княжевская рассказала о планах по развитию Нижегородского района

Более 100 столичных площадок общей площадью около 1,3 тыс. га включено в проекты комплексного развития территорий, заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская в ходе выездного совещания в Нижегородском районе.

«В Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, но при этом он имеет высокую транспортную доступность. ТПУ «Нижегородская» — современный хаб, в состав которого входят одноимённые станции МЦК, Горьковского направления МЖД, метро и остановки наземного транспорта», — сказала Княжевская.

По её словам, в будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный.

«В будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Узел «Андроновка» включает МЦК, Казанское направление МЖД, а также будущее МЦД-3. Кроме того, рядом строится Юго-Восточная хорда. Это очень перспективная территория для градостроительного развития», — отметила глава Москомархитектуры.

Она добавила, что взят курс на комплексное преобразование — усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов.