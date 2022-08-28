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Аналитики рассказали, какие данные не стоит пересылать и хранить в интернете

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RT
Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ рассказали RT, какие данные не стоит пересылать и хранить в интернете.
Аналитики рассказали, какие данные не стоит пересылать и хранить в интернете
  • Gettyimages.ru

Не стоит использовать записки и заметки в телефоне с данными банковских карт, паролями от социальных сетей, а также обмениваться ими в переписках. Дополнительную угрозу безопасности может принести и использование публичных Wi-Fi сетей, считают эксперты.

«Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете «подарить» такую информацию злоумышленникам. Да, вы можете и использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию, но ваш собеседник может и не знать о таком. Поэтому, если вам всё же пришлось обменяться важными данными, — удалите их из переписки, используя функцию «удалить у себя и собеседника», а также не забудьте очистить корзину в электронной почте после удаления подобных сообщений с «чувствительными данными», — сказал RT руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игорь Терещенко.

Профессиональная деятельность часто связана с обменом документами, которые могут относиться к коммерческой тайне и информации о работе компании, напоминает эксперт.

«На личных устройствах желательно избегать хранения такой информации, ведь в случае утечки значительный ущерб будет нанесён компании», — добавил он.

В то же время, как отмечает руководитель проектов ООО «Интеллектуальная аналитика» (участник консорциума Центра НТИ по большим данным МГУ) Дарья Яцкевич, бывают ситуации, когда сложно отказаться от удобства хранения данных на телефоне, который всегда под рукой, или папки с данными в «Облаке».

«В таком случае не менее удобным, но более безопасным является использование специальных сервисов для хранения «чувствительных» данных при помощи различного рода шифрования», — советует Яцкевич.

При отправке данных, в том числе банковских, важно не забывать проверять включённость VPN-сервисов. Включённый VPN не просто помогает обойти ограничения и подключиться к доступному серверу, но и снижает уровень защиты, повышая вероятность утечки DNS и IP-адресов, заключила Яцкевич.

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