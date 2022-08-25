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В Москве загорелись строительные бытовки напротив автовокзала возле метро «Щелковская»

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Строительные бытовки загорелись напротив автовокзала возле метро «Щелковская» на востоке Москвы.
В Москве загорелись строительные бытовки напротив автовокзала возле метро «Щелковская»
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Происходило возгорание бытовок возле дома №62 на улице 5-я Парковая», — сказал собеседник.

Уточняется, что в 19:26 пожар удалось локализовать, а в 19:27 ликвидировать открытое горение.

Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Сигнальном проезде на севере Москвы произошёл пожар в трёхэтажном складском помещении.

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