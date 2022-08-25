В Москве загорелись строительные бытовки напротив автовокзала возле метро «Щелковская»
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.
«Происходило возгорание бытовок возле дома №62 на улице 5-я Парковая», — сказал собеседник.
Уточняется, что в 19:26 пожар удалось локализовать, а в 19:27 ликвидировать открытое горение.
Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в Сигнальном проезде на севере Москвы произошёл пожар в трёхэтажном складском помещении.