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В Минпромторге России заявили о стабильной ситуации в малой авиации и наличии самолётов

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В пресс-службе Минпромторга России заявили, что малая авиация не останется без самолётов, сертификация самолётов «Байкал» и «Ладога» запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно.
В Минпромторге России заявили о стабильной ситуации в малой авиации и наличии самолётов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, таким образом в ведомстве опровергли заявления СМИ о том, что малая авиация может столкнуться с нехваткой самолётов из-за того, что Минпромторг отложил вопрос финансирования замены американских двигателей ТВС-2МС до момента сертификации самолёта, которую необходимо будет пройти заново.

«Малая авиация не останется без самолётов. Основой парка малой авиации станут новые самолёты типа «Байкал» и «Ладога». Их сертификация запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнётся серийное производство этих самолётов», — указали в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что это означает, что начало массового производства соответствующих моделей планируется раньше, чем теоретически возможно завершение реинжиниринга двигателя ТВС-2МС — 3–5 лет.

Ранее в газета «Известия» написала, что малая авиация может столкнуться с проблемами из-за ситуации с ТВС-2МС.

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