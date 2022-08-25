Бочкарёв: реконструкцию Крутицкой набережной завершат в 2023 году

Работы по комплексной реконструкции Крутицкой набережной должны быть завершены в 2023 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время ведётся масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяжённостью 755 м от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений», — заявил Бочкарёв.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по укреплению оползневого склона и строительству камер дождевой канализации.

Как отметил вице-мэр, после завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник.

«Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тыс. кв. м», — сообщил Бочкарёв.

Он добавил, что в данный момент реконструкция набережной выполнена на 24%.