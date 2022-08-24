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Психолог Потёмкина заявила, что мошенники воздействуют на сильные эмоции жертв

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Семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потёмкина рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.
Психолог Потёмкина заявила, что мошенники воздействуют на сильные эмоции жертв
  • Gettyimages.ru

«Манипулируют жертвами очень умелые люди. Они воздействуют на какие-то очень сильные эмоции человека. Как правило, это страх — страх потерять всё то, что есть. Они чаще всего организовывают ситуацию цейтнота. При страхе, цейтноте у человека сильно повышается тревога», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам психолога, не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Как отметила Потёмкина, службы безопасности банков никогда не звонят по телефону.

«Развивать критическое мышление по отношению к любой информации. Проверять, перепроверять, задавать себя вопрос: «А так ли это? А возможно ли это?» Если человек чувствует, что его подгоняют и вводят в ситуацию цейтнота, то он всегда имеет право сказать: «Стоп, я должен разобраться», — заключила эксперт.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук в беседе с URA.RU объяснил, зачем телефонные мошенники оставляют пропущенные звонки.

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