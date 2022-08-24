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Доцент Хачатурян назвал отсутствие диалога главным правилом «общения» с мошенниками

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Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.
Доцент Хачатурян назвал отсутствие диалога главным правилом «общения» с мошенниками
  • Gettyimages.ru

«Телефонные и компьютерные мошенники придумывают всё более изощрённые способы кражи денег у населения. Основной движущей силой таких попыток является игра на желаниях человека получить что-то бесплатно или использование фактора внезапности, замешательства, спешки в повседневных делах», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, важно развивать в себе внимательность и насторожённость.

Как отметил Хачатурян, главное правило «общения» с мошенниками — это отсутствие диалога.

«Если человеку звонят из банка, ФНС, ЦБ РФ, других банков, полиции, то следует вежливо ответить «…спасибо, я перезвоню». А положив трубку, можно обратиться в соответствующую структуру с вопросом о звонке», — добавил он.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук в беседе с URA.RU объяснил, зачем телефонные мошенники оставляют пропущенные звонки.

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