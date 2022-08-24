Производство оптики и фотооборудования выросло в Подмосковье на 94%

Производство оптики, фото- и кинооборудования в Московской области выросло на 94,3% за январь — июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу регионального Мининвеста Екатерину Зиновьеву.

«В Московской области сегодня работают 28 предприятий, выпускающих оптику, четыре из них относятся к крупным и средним. В компаниях этого сегмента работают почти 5,7 тыс. человек», — сказала Зиновьева.

В частности, оптические изделия выпускает Красногорский завод имени Зверева.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.