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Участок дороги через Ай-Петри отремонтируют в течение двух лет

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Участок дороги Бахчисарай — Ялта через гору Ай-Петри будет отремонтирован в течение двух лет.
Участок дороги через Ай-Петри отремонтируют в течение двух лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Дорога Бахчисарай — Ялта через Ай-Петри у нас в плане, там объём средств — 3 млрд рублей. Мы выехали, посмотрели. Ремонт — я думаю, мы в эту сумму уложимся… Полосность расширяться не будет, вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, к проектированию уже приступили.

В начале августа после сильных осадков дорога через Ай-Петри получила повреждения.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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