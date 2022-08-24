Участок дороги через Ай-Петри отремонтируют в течение двух лет

Участок дороги Бахчисарай — Ялта через гору Ай-Петри будет отремонтирован в течение двух лет.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Дорога Бахчисарай — Ялта через Ай-Петри у нас в плане, там объём средств — 3 млрд рублей. Мы выехали, посмотрели. Ремонт — я думаю, мы в эту сумму уложимся… Полосность расширяться не будет, вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, к проектированию уже приступили.

В начале августа после сильных осадков дорога через Ай-Петри получила повреждения.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.