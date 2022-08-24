Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на складе в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СК столицы.
«Днём 24 августа 2022 года в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — говорится в заявлении.
Уточняется, что по данному факту организована доследственная проверка.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что на складе в Москве произошёл пожар.