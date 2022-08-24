«360»: участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей обнаружили мёртвой в Петербурге

Участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей обнаружили мёртвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источники.

По информации телеканала, тело молодой женщины обнаружили в реке. Источник сообщил, что опознание проведёт её мать.

Также сообщается, что подруга Кочервей подтвердила данную информацию.

Анастасия Кочервей была участницей реалити-шоу «Дом-2» в 2018 году.

На сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу тем временем появилось сообщение, что 13 августа на территории Красносельского района в акватории Финского залива обнаружили тело неизвестной молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти. По факту происшествия проводится проверка.