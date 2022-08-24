Между Сахалином и материком с якоря сорвало четыре баржи, на борту которых находятся 124 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В МЧС сообщили, что, по уточнённым данным, в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами.

«Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане — у берегов острова Сахалин. Всего на них, по предварительным данным, находятся порядка 124 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом, для эвакуации людей с помощью спускового устройства. На борт уже подняли 15 человек, которых доставят в посёлок Озерпах.

В конце июля сообщалось, что в Приморском крае сухогруз «Нарва», на борту которого находились 11 человек, сел на мель.