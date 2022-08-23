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Психолог Хлевная назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса

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Кандидат психологических наук Елена Хлевная, основатель EiLab, назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса.
Психолог Хлевная назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса
  • Gettyimages.ru

«Когда человек создаёт свой первый бизнес, он уверен в успехе почти на 100%. Но через год по статистике закрывается 80% компаний. Почему так происходит? Потому что в момент принятия решения многие пребывают во власти эмоций, которые они не осознают», — заявила она в беседе с РИАМО.

По словам психолога, если человек обладает профессиональными знаниями и навыками, но не умеет взаимодействовать с собственными эмоциями и эмоциями окружающих людей, то вряд ли сможет добиться успеха.

«Можно ли развить эмоциональный интеллект уже сложившегося человека? Конечно. Сегодня есть методики как коллективных, так и индивидуальных занятий для того, чтобы человек научился жить в гармонии со своими эмоциями, не отвергая их, а управляя ими», — отметила Хлевная.

Ранее психолог София Болховитина, советник по кадровой безопасности, в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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