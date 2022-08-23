Психолог Хлевная назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса

Кандидат психологических наук Елена Хлевная, основатель EiLab, назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса.

«Когда человек создаёт свой первый бизнес, он уверен в успехе почти на 100%. Но через год по статистике закрывается 80% компаний. Почему так происходит? Потому что в момент принятия решения многие пребывают во власти эмоций, которые они не осознают», — заявила она в беседе с РИАМО.

По словам психолога, если человек обладает профессиональными знаниями и навыками, но не умеет взаимодействовать с собственными эмоциями и эмоциями окружающих людей, то вряд ли сможет добиться успеха.

«Можно ли развить эмоциональный интеллект уже сложившегося человека? Конечно. Сегодня есть методики как коллективных, так и индивидуальных занятий для того, чтобы человек научился жить в гармонии со своими эмоциями, не отвергая их, а управляя ими», — отметила Хлевная.

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