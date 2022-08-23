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В Москве начали принимать заявки на участие в конкурсе грантов для НКО

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Открыт приём заявок на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город», который направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
В Москве начали принимать заявки на участие в конкурсе грантов для НКО

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы вновь обновили и упростили условия участия с учётом пожеланий НКО. Так, мы отменили обязательное софинансирование проекта со стороны некоммерческой организации — теперь грантополучателям необязательно вкладывать собственные финансовые, материальные и иные ресурсы», — заявила Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития.

Общий объём финподдержки ежегодно составляет 400 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.

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