В Москве начали принимать заявки на участие в конкурсе грантов для НКО

Открыт приём заявок на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город», который направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы вновь обновили и упростили условия участия с учётом пожеланий НКО. Так, мы отменили обязательное софинансирование проекта со стороны некоммерческой организации — теперь грантополучателям необязательно вкладывать собственные финансовые, материальные и иные ресурсы», — заявила Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития.

Общий объём финподдержки ежегодно составляет 400 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.