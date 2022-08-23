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Эксперт рынка недвижимости Саяпин прокомментировал ситуацию с ценами на жильё

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Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.
Эксперт рынка недвижимости Саяпин прокомментировал ситуацию с ценами на жильё
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что снижение цен на 1,5—2% наблюдается с мая, но в сентябре цены могут вырасти на 5—7%.

«Связано это с тем, что, во-первых, традиционно сентябрь — пик деловой активности, а во-вторых, несмотря на то что ипотека у нас очень низкая, около 8% в среднем по рынку, люди всё равно не спешили её брать», — сказал Саяпин.

По его мнению, сегодня растёт спрос и на квартиры, и на ипотеку, и даже на загородные дома и участки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.

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